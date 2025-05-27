Дощі та сильний вітер: синоптик розповіла, якої погоди чекати 28 травня

Завтра, 28 травня, майже по всій території України будуть переважати дощі. Лише на сході буде без істотних опадів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.
"Ризикую отримати шквал (знову ж таки метеословечко) критики, але мені подобається поки що така погода - коли періодичний тихий дощ, помірне тепло і добре дихається", - написала Діденко.
Температура повітря 28-го травня в Україні очікується в межах від +18 до +24, на сході до +26, а на заході +16+20 градусів. При цьому на сході України у середу очікується сильний південно-східний вітер.
У столиці завтра місцями можливий дощ. Температура повітря протягом дня буде від +18 до +20 градусів.
Також ми писали, що погода в Україні наступного тижня, з 26 по 30 травня, буде дощовою, можливі навіть грози. Проте температура повітря буде комфортною, спеки не очікується.
Раніше в Укргідрометцентрі спрогнозували, якою буде погода в Україні у перший місяць літа.
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