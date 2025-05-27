Дощі та сильний вітер: синоптик розповіла, якої погоди чекати 28 травня

"Ризикую отримати шквал (знову ж таки метеословечко) критики, але мені подобається поки що така погода - коли періодичний тихий дощ, помірне тепло і добре дихається", - написала Діденко.



Температура повітря 28-го травня в Україні очікується в межах від +18 до +24, на сході до +26, а на заході +16+20 градусів. При цьому на сході України у середу очікується сильний південно-східний вітер.

Погода у Києві

У столиці завтра місцями можливий дощ. Температура повітря протягом дня буде від +18 до +20 градусів.