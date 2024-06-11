Дощі та шквальний вітер: який регіон України завтра вбереже від опадів антициклон Yogi

Завтра, 12 червня, майже по всій території України очікуються опади, подекуди шквальний вітер. Винятком стане західний регіон, де недовго пануватиме антициклон Yogi.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр" та синоптика Наталку Діденко у Facebook.
Відзавтра з України почне відступати задуха з великою спекою. Натомість в країні продовжуватимуть триматися дощі зі шквальним вітром та ймовірними опадами у вигляді граду.
На заході буде +17+22 градуси, на півночі +20+24 градуси.
У центральних областях України:
У південній частині +30+33 градуси, в Одеській області очікується до +28+30 градус.
На сході України затримається спека, +30+34 градуси.
Західна частина України отримає паузу в дощах через панування на території регіону антициклону Yogi.
Водночас, як зазначають синоптики "Укргідрометцентру, очікуються короткочасні дощі, грози, у північних, Вінницькій, Черкаській областях значні дощі, у південних, східних та більшості центральних областей вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с.
Вночі у південно-східній частині, вдень у більшості західних областей без опадів.
Як попереджає синоптик, у Києві 12-го червня очікуються дощ та грози, місцями при грозах град та шквали. Також ймовірні сильні зливи.
У столиці із завтрашнього дня знизиться температура повітря, вдень передбачається проти сьогоднішніх +26, +27 градусів відчутно "свіжіші" +19+21 градус.
За даними синоптиків, весь поточний робочий тиждень в Україні литимуть дощі із грозами. Водночас очікується рекордна спека.
Погода в Україні влітку 2024 буде відносно непередбачуваною. За даними синоптика Віри Балабух, спека триматиметься впродовж трьох місяців літнього сезону, втім температурних рекордів моде й не бути.
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