Дожди и шквальный ветер: какой регион Украины завтра убережет от осадков антициклон Yogi

Погода в Украине

С завтрашнего дня из Украины начнет отступать духота с большой жарой. В стране же будут продолжаться дожди со шквальным ветром и вероятными осадками в виде града.

На западе будет +17+22 градуса, на севере +20+24 градуса.

В центральных областях Украины:

Винницкая область +22+24;

Черкасская область +24+27;

Полтавская область +26+29 градусов;

в Кропивницком с районами +25+28;

Днепропетровская область до +30 градусов.

В южной части +30+33 градусов, в Одесской области ожидается до +28+30 градусов.

На востоке Украины задержится жара +30+34 градуса.

Западная часть Украины получит паузу в дождях из-за господства на территории региона антициклона Yogi.

В то же время, как отмечают синоптики "Укргидрометцентра", ожидаются кратковременные дожди, грозы, в северных, Винницкой, Черкасской областях значительные дожди, в южных, восточных и большинстве центральных областей днем местами град и шквалы 15-20 м/с.

Ночью в юго-восточной части, днем в большинстве западных областей без осадков.

Погода в Киеве

Как предупреждает синоптик, в Киеве 12 июня ожидаются дождь и грозы, местами при грозах град и шквалы. Также вероятны сильные ливни.

В столице с завтрашнего дня снизится температура воздуха, днем предполагается против сегодняшних +26, +27 градусов ощутимо "свежее" +19+21 градус.