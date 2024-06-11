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Дощі та шквальний вітер: який регіон України завтра вбереже від опадів антициклон Yogi

Україна, Вівторок 11 червня 2024 14:45
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Дощі та шквальний вітер: який регіон України завтра вбереже від опадів антициклон Yogi Фото: погода в Україні 12 червня (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Завтра, 12 червня, майже по всій території України очікуються опади, подекуди шквальний вітер. Винятком стане західний регіон, де недовго пануватиме антициклон Yogi.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр" та синоптика Наталку Діденко у Facebook.

Погода в Україні

Відзавтра з України почне відступати задуха з великою спекою. Натомість в країні продовжуватимуть триматися дощі зі шквальним вітром та ймовірними опадами у вигляді граду.

На заході буде +17+22 градуси, на півночі +20+24 градуси.

У центральних областях України:

  • Вінницька область +22+24;
  • Черкаська область +24+27;
  • Полтавська область +26+29 градусів;
  • у Кропивницькому з районами +25+28;
  • Дніпропетровська область до +30 градусів.

У південній частині +30+33 градуси, в Одеській області очікується до +28+30 градус.

На сході України затримається спека, +30+34 градуси.

Західна частина України отримає паузу в дощах через панування на території регіону антициклону Yogi.

Водночас, як зазначають синоптики "Укргідрометцентру, очікуються короткочасні дощі, грози, у північних, Вінницькій, Черкаській областях значні дощі, у південних, східних та більшості центральних областей вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с.

Вночі у південно-східній частині, вдень у більшості західних областей без опадів.

Погода у Києві

Як попереджає синоптик, у Києві 12-го червня очікуються дощ та грози, місцями при грозах град та шквали. Також ймовірні сильні зливи.

У столиці із завтрашнього дня знизиться температура повітря, вдень передбачається проти сьогоднішніх +26, +27 градусів відчутно "свіжіші" +19+21 градус.

Прогнози синоптиків на літо

За даними синоптиків, весь поточний робочий тиждень в Україні литимуть дощі із грозами. Водночас очікується рекордна спека.

Погода в Україні влітку 2024 буде відносно непередбачуваною. За даними синоптика Віри Балабух, спека триматиметься впродовж трьох місяців літнього сезону, втім температурних рекордів моде й не бути.

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