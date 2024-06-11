Дожди и шквальный ветер: какой регион Украины завтра убережет от осадков антициклон Yogi
Завтра, 12 июня, почти по всей территории Украины ожидаются осадки, местами шквальный ветер. Исключением станет западный регион, где недолго будет царить антициклон Yogi.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр" и синоптика Наталку Диденко в Facebook.
Погода в Украине
С завтрашнего дня из Украины начнет отступать духота с большой жарой. В стране же будут продолжаться дожди со шквальным ветром и вероятными осадками в виде града.
На западе будет +17+22 градуса, на севере +20+24 градуса.
В центральных областях Украины:
- Винницкая область +22+24;
- Черкасская область +24+27;
- Полтавская область +26+29 градусов;
- в Кропивницком с районами +25+28;
- Днепропетровская область до +30 градусов.
В южной части +30+33 градусов, в Одесской области ожидается до +28+30 градусов.
На востоке Украины задержится жара +30+34 градуса.
Западная часть Украины получит паузу в дождях из-за господства на территории региона антициклона Yogi.
В то же время, как отмечают синоптики "Укргидрометцентра", ожидаются кратковременные дожди, грозы, в северных, Винницкой, Черкасской областях значительные дожди, в южных, восточных и большинстве центральных областей днем местами град и шквалы 15-20 м/с.
Ночью в юго-восточной части, днем в большинстве западных областей без осадков.
Погода в Киеве
Как предупреждает синоптик, в Киеве 12 июня ожидаются дождь и грозы, местами при грозах град и шквалы. Также вероятны сильные ливни.
В столице с завтрашнего дня снизится температура воздуха, днем предполагается против сегодняшних +26, +27 градусов ощутимо "свежее" +19+21 градус.
Прогнозы синоптиков на лето
По данным синоптиков, всю текущую рабочую неделю в Украине будут лить дожди с грозами. В то же время, ожидается рекордная жара.
Погода в Украине летом 2024 года будет относительно непредсказуемой. По данным синоптика Веры Балабух, жара будет держаться в течение трех месяцев летнего сезона, впрочем, температурных рекордов моде и не быть.
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