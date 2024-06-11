ua en ru
Вт, 11 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Дожди и шквальный ветер: какой регион Украины завтра убережет от осадков антициклон Yogi

Украина, Вторник 11 июня 2024 14:45
UA EN RU
Дожди и шквальный ветер: какой регион Украины завтра убережет от осадков антициклон Yogi Фото: погода в Украине 12 июня (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Завтра, 12 июня, почти по всей территории Украины ожидаются осадки, местами шквальный ветер. Исключением станет западный регион, где недолго будет царить антициклон Yogi.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр" и синоптика Наталку Диденко в Facebook.

Погода в Украине

С завтрашнего дня из Украины начнет отступать духота с большой жарой. В стране же будут продолжаться дожди со шквальным ветром и вероятными осадками в виде града.

На западе будет +17+22 градуса, на севере +20+24 градуса.

В центральных областях Украины:

  • Винницкая область +22+24;
  • Черкасская область +24+27;
  • Полтавская область +26+29 градусов;
  • в Кропивницком с районами +25+28;
  • Днепропетровская область до +30 градусов.

В южной части +30+33 градусов, в Одесской области ожидается до +28+30 градусов.

На востоке Украины задержится жара +30+34 градуса.

Западная часть Украины получит паузу в дождях из-за господства на территории региона антициклона Yogi.

В то же время, как отмечают синоптики "Укргидрометцентра", ожидаются кратковременные дожди, грозы, в северных, Винницкой, Черкасской областях значительные дожди, в южных, восточных и большинстве центральных областей днем местами град и шквалы 15-20 м/с.

Ночью в юго-восточной части, днем в большинстве западных областей без осадков.

Погода в Киеве

Как предупреждает синоптик, в Киеве 12 июня ожидаются дождь и грозы, местами при грозах град и шквалы. Также вероятны сильные ливни.

В столице с завтрашнего дня снизится температура воздуха, днем предполагается против сегодняшних +26, +27 градусов ощутимо "свежее" +19+21 градус.

Прогнозы синоптиков на лето

По данным синоптиков, всю текущую рабочую неделю в Украине будут лить дожди с грозами. В то же время, ожидается рекордная жара.

Погода в Украине летом 2024 года будет относительно непредсказуемой. По данным синоптика Веры Балабух, жара будет держаться в течение трех месяцев летнего сезона, впрочем, температурных рекордов моде и не быть.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
NEWS
Легендарный "Барсук". Что известно о командующем Сил беспилотных систем Сухаревском
Легендарный "Барсук". Что известно о командующем Сил беспилотных систем Сухаревском
DAILY
"За эти деньги в Сомали я был бы королем". Как Россия вербует иностранцев на войну в Украине
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "За эти деньги в Сомали я был бы королем". Как Россия вербует иностранцев на войну в Украине