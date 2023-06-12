Дощі та шквали: якою буде погода в Україні сьогодні
Погода в Україні 12 червня буде вологою, очікуються дощі з грозами. Місцями можливі шквальні пориви вітру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За прогнозами синоптиків, помірні дощі сьогодні накриють схід та південь України, а також Житомирську, Хмельницьку і Рівненську області. На решті території очікують дрібні дощі. Місцями можливі грози.
Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с, синоптики попереджають про пориви до 15-20 м/с.
Температура повітря вдень на заході та півночі буде +12 +17 градусів, вночі опуститься до +7 +12.
На решті території стовпчики термометрів покажуть вдень +17 +22 градуси, вночі +11 +16.
Погода у Києві
У столиці сьогодні хмарно з проясненнями, очікується невеликий дощ. Вітер північно-східний, місцями прогнозуються шквальні пориви до 15-20 м/с.
Температура повітря вдень буде у межах +14 +16 градусів, а вночі похолодає до +9 +11 градусів.
Негода накрила Україну
Нагадаємо, синоптики попереджали, що Україну накриє циклон, який принесе з собою дощі. Через пориви вітру минулої доби у Сумській області були знеструмлені 30 населених пунктів.
Крім того, активні зливи затопили курортне селище Східниця у Львівській області. Також у регіоні підтопило будинки, дороги, а вода пошкодила декілька мостів.
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