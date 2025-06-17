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Дощі та рвучкий вітер: де в Україні буде найсвіжіше цього тижня

Фото: Де в Україні стане свіжіше найближчими днями (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислава Ткаченко

Цього тижня в Україні очікуються дощі та поривчастий вітер у кількох регіонах. Найсвіжіша погода прогнозується на півночі та заході країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Погода в Україні

У вівторок 17 червня вночі дощі пройдуть на сході та південному сході України, вдень і ввечері - місцями на півночі.

Поривчастий північно-західний вітер приніс із собою більш свіже повітря з боку Скандинавії. Атмосферний фронт спричинив зміну повітряних мас і сприяв покращенню екологічної ситуації.

19 червня погодні умови суттєво не зміняться. А вже 20 червня синоптики прогнозують збільшення кількості опадів та зниження температури в більшості регіонів країни.

Погода в Києві

Погодні умови 17 червня суттєво покращили якість повітря в Києві. Якщо вночі вітер майже не відчувався до 2 м/с, то зранку його пориви посилились до 11 м/с.

Разом із проходженням атмосферного фронту це дало змогу розсіяти смог і дим, що накопичилися внаслідок нещодавньої масованої атаки РФ.

18 червня Київ залишиться без істотних опадів, хіба що ближче до вечора можливий невеликий дощ. Температура в столиці становитиме +23…+24 °C. Вітер північно-західний, поривчастий.

Нагадаємо, раніше кліматолог Віра Балабух в інтерв'ю РБК-Україна розповіла, як війна в Україні пришвидшує зміну клімату. Вони відбуваються через збільшення викидів парникових газів в атмосферу. Зміни стосуються не лише України, вони мають світовий масштаб.

Більше про загрозу природних катаклізмів, зміну клімату та танення льодовиків - в інтерв'ю РБК-Україна.

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