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Дожди и порывистый ветер: где в Украине будет свежее всего на этой неделе

Фото: Где в Украине станет свежее в ближайшие дни (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислава Ткаченко

На этой неделе в Украине ожидаются дожди и порывистый ветер в нескольких регионах. Самая свежая погода прогнозируется на севере и западе страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Погода в Украине

Во вторник 17 июня ночью дожди пройдут на востоке и юго-востоке Украины, днем и вечером - местами на севере.

Порывистый северо-западный ветер принес с собой более свежий воздух со стороны Скандинавии. Атмосферный фронт вызвал изменение воздушных масс и способствовал улучшению экологической ситуации.

19 июня погодные условия существенно не изменятся. А уже 20 июня синоптики прогнозируют увеличение количества осадков и снижение температуры в большинстве регионов страны.

Погода в Киеве

Погодные условия 17 июня существенно улучшили качество воздуха в Киеве. Если ночью ветер почти не ощущался до 2 м/с, то утром его порывы усилились до 11 м/с.

Вместе с прохождением атмосферного фронта это позволило рассеять смог и дым, накопившиеся в результате недавней массированной атаки РФ.

18 июня Киев останется без существенных осадков, разве что ближе к вечеру возможен небольшой дождь. Температура в столице составит +23...+24 °C. Ветер северо-западный, порывистый.

Напомним, ранее климатолог Вера Балабух в интервью РБК-Украина рассказала, как война в Украине ускоряет изменение климата. Они происходят из-за увеличения выбросов парниковых газов в атмосферу. Изменения касаются не только Украины, они имеют мировой масштаб.

Больше об угрозе природных катаклизмов, изменении климата и таянии ледников - в интервью РБК-Украина.

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