ua en ru
Вт, 17 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Дощі та рвучкий вітер: де в Україні буде найсвіжіше цього тижня

Вівторок 17 червня 2025 13:41
UA EN RU
Дощі та рвучкий вітер: де в Україні буде найсвіжіше цього тижня Фото: Де в Україні стане свіжіше найближчими днями (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислава Ткаченко

Цього тижня в Україні очікуються дощі та поривчастий вітер у кількох регіонах. Найсвіжіша погода прогнозується на півночі та заході країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Погода в Україні

У вівторок 17 червня вночі дощі пройдуть на сході та південному сході України, вдень і ввечері - місцями на півночі.

Поривчастий північно-західний вітер приніс із собою більш свіже повітря з боку Скандинавії. Атмосферний фронт спричинив зміну повітряних мас і сприяв покращенню екологічної ситуації.

19 червня погодні умови суттєво не зміняться. А вже 20 червня синоптики прогнозують збільшення кількості опадів та зниження температури в більшості регіонів країни.

Погода в Києві

Погодні умови 17 червня суттєво покращили якість повітря в Києві. Якщо вночі вітер майже не відчувався до 2 м/с, то зранку його пориви посилились до 11 м/с.

Разом із проходженням атмосферного фронту це дало змогу розсіяти смог і дим, що накопичилися внаслідок нещодавньої масованої атаки РФ.

18 червня Київ залишиться без істотних опадів, хіба що ближче до вечора можливий невеликий дощ. Температура в столиці становитиме +23…+24 °C. Вітер північно-західний, поривчастий.

Нагадаємо, раніше кліматолог Віра Балабух в інтерв'ю РБК-Україна розповіла, як війна в Україні пришвидшує зміну клімату. Вони відбуваються через збільшення викидів парникових газів в атмосферу. Зміни стосуються не лише України, вони мають світовий масштаб.

Більше про загрозу природних катаклізмів, зміну клімату та танення льодовиків - в інтерв'ю РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода в Києві
Новини
Люди під завалами та робота авіації: все про наслідки атаки РФ по районах Києва
Люди під завалами та робота авіації: все про наслідки атаки РФ по районах Києва
Аналітика
Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді
Роман Коткореспондент РБК-Україна Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді