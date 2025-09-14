Дощі та перше осіннє похолодання: погода в Україні на тиждень

Погода в Україні наступного тижня буде мінливою. На заході вже з понеділка очікуються опади, а до середини тижня вони дістануться півночі та центру країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
У понеділок, 15 вересня, буде мінлива хмарність у більшості областей України. На заході очікуються дощі.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
У вівторок, 16 вересня, західні регіони накриють сильні опади. На решті території країни - сухо.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
До середини тижня дощі дістануть також до північних та деяких центральних областей, а також підмочать Одещину. Опади принесуть похолодання у частину регіонів.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
У четвер, 18 вересня, дощі перемістяться із заходу на схід України. Крім того, опади накриють центральні та південні області.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
До кінця тижня дощі нарешті відступлять. У п'ятницю, 19 вересня, температура повітря знову підійметься.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
Синоптики зазначають, що в Україні досі триває метеорологічне літо, а справжнє "бабине літо" ще попереду. Метеорологічна осінь починається тоді, коли протягом кількох днів температура стабільно тримається близько +15 градусів і не підіймається вище.
Більше про вересневу погоду в бліц-інтерв’ю РБК-Україна розповіла синоптик Наталія Птуха.