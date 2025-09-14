Дощі та перше осіннє похолодання: погода в Україні на тиждень

Погода вересень

Синоптики зазначають, що в Україні досі триває метеорологічне літо, а справжнє "бабине літо" ще попереду. Метеорологічна осінь починається тоді, коли протягом кількох днів температура стабільно тримається близько +15 градусів і не підіймається вище.

Більше про вересневу погоду в бліц-інтерв’ю РБК-Україна розповіла синоптик Наталія Птуха.