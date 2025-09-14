UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Дощі та перше осіннє похолодання: погода в Україні на тиждень

Фото: синоптики дали прогноз погоди на 15-19 вересня (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні наступного тижня буде мінливою. На заході вже з понеділка очікуються опади, а до середини тижня вони дістануться півночі та центру країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

У понеділок, 15 вересня, буде мінлива хмарність у більшості областей України. На заході очікуються дощі.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • на півночі +20 +24 градуси;
  • на сході +22 +25 градусів;
  • у центрі +22 +24 градуси;
  • на півдні +22 +24 градуси;
  • на заході +18 +20 градусів.

У  вівторок, 16 вересня, західні регіони накриють сильні опади. На решті території країни - сухо.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • на півночі +20 +25 градусів;
  • на сході +22 +24 градуси;
  • у центрі +22 +25 градусів;
  • на півдні +22 +24 градуси;
  • на заході +18 +22 градуси.

До середини тижня дощі дістануть також до північних та деяких центральних областей, а також підмочать Одещину. Опади принесуть похолодання у частину регіонів.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • на півночі +16 +21 градус;
  • на сході +21 +24 градуси;
  • у центрі +18 +24 градуси;
  • на півдні +20 +24 градуси;
  • на заході +16 +19 градусів.

У четвер, 18 вересня, дощі перемістяться із заходу на схід України.  Крім того, опади накриють центральні та південні області.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • на півночі +17 +20 градусів;
  • на сході +17 +23 градуси;
  • у центрі +19 +21 градус;
  • на півдні +19 +23 градуси;
  • на заході +17 +20 градусів.

До кінця тижня дощі нарешті відступлять. У п'ятницю, 19 вересня, температура повітря знову підійметься.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • на півночі +20 +23 градуси;
  • на сході +19 +23 градуси;
  • у центрі +21 +24 градуси;
  • на півдні +21 +24 градуси;
  • на заході +21 +24 градуси.

Погода вересень

Синоптики зазначають, що в Україні досі триває метеорологічне літо, а справжнє "бабине літо" ще попереду. Метеорологічна осінь починається тоді, коли протягом кількох днів температура стабільно тримається близько +15 градусів і не підіймається вище.

Більше про вересневу погоду в бліц-інтерв’ю РБК-Україна розповіла синоптик Наталія Птуха.

