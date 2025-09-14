RU

Общество Образование Деньги Изменения

Дожди и первое осеннее похолодание: погода в Украине на неделю

Фото: синоптики дали прогноз погоды на 15-19 сентября (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине на следующей неделе будет переменчивой. На западе уже с понедельника ожидаются осадки, а к середине недели они доберутся до севера и центра страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В понедельник, 15 сентября, будет переменная облачность в большинстве областей Украины. На западе ожидаются дожди.

Столбики термометров днем покажут:

  • на севере +20 +24 градуса;
  • на востоке +22 +25 градусов;
  • в центре +22 +24 градуса;
  • на юге +22 +24 градуса;
  • на западе +18 +20 градусов.

Во вторник, 16 сентября, западные регионы накроют сильные осадки. На остальной территории страны - сухо.

Столбики термометров днем покажут:

  • на севере +20 +25 градусов;
  • на востоке +22 +24 градуса;
  • в центре +22 +25 градусов;
  • на юге +22 +24 градуса;
  • на западе +18 +22 градуса.

К середине недели дожди доберутся также до северных и некоторых центральных областей, а также подмочат Одесскую область. Осадки принесут похолодание в часть регионов.

Столбики термометров днем покажут:

  • на севере +16 +21 градус;
  • на востоке +21 +24 градуса;
  • в центре +18 +24 градуса;
  • на юге +20 +24 градуса;
  • на западе +16 +19 градусов.

В четверг, 18 сентября, дожди переместятся с запада на восток Украины. Кроме того, осадки накроют центральные и южные области.

Столбики термометров днем покажут:

  • на севере +17 +20 градусов;
  • на востоке +17 +23 градуса;
  • в центре +19 +21 градус;
  • на юге +19 +23 градуса;
  • на западе +17 +20 градусов.

К концу недели дожди наконец отступят. В пятницу, 19 сентября, температура воздуха снова поднимется.

Столбики термометров днем покажут:

  • на севере +20 +23 градуса;
  • на востоке +19 +23 градуса;
  • в центре +21 +24 градуса;
  • на юге +21 +24 градуса;
  • на западе +21 +24 градуса.

 

Погода сентябрь

Синоптики отмечают, что в Украине до сих пор продолжается метеорологическое лето, а настоящее "бабье лето" еще впереди. Метеорологическая осень начинается тогда, когда в течение нескольких дней температура стабильно держится около +15 градусов и не поднимается выше.

Больше о сентябрьской погоде в блиц-интервью РБК-Украина рассказала синоптик Наталья Птуха.

