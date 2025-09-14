Дожди и первое осеннее похолодание: погода в Украине на неделю

Погода в Украине на следующей неделе будет переменчивой. На западе уже с понедельника ожидаются осадки, а к середине недели они доберутся до севера и центра страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В понедельник, 15 сентября, будет переменная облачность в большинстве областей Украины. На западе ожидаются дожди.
Столбики термометров днем покажут:
Во вторник, 16 сентября, западные регионы накроют сильные осадки. На остальной территории страны - сухо.
Столбики термометров днем покажут:
К середине недели дожди доберутся также до северных и некоторых центральных областей, а также подмочат Одесскую область. Осадки принесут похолодание в часть регионов.
Столбики термометров днем покажут:
В четверг, 18 сентября, дожди переместятся с запада на восток Украины. Кроме того, осадки накроют центральные и южные области.
Столбики термометров днем покажут:
К концу недели дожди наконец отступят. В пятницу, 19 сентября, температура воздуха снова поднимется.
Столбики термометров днем покажут:
Синоптики отмечают, что в Украине до сих пор продолжается метеорологическое лето, а настоящее "бабье лето" еще впереди. Метеорологическая осень начинается тогда, когда в течение нескольких дней температура стабильно держится около +15 градусов и не поднимается выше.
Больше о сентябрьской погоде в блиц-интервью РБК-Украина рассказала синоптик Наталья Птуха.