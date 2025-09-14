Дожди и первое осеннее похолодание: погода в Украине на неделю

Погода сентябрь

Синоптики отмечают, что в Украине до сих пор продолжается метеорологическое лето, а настоящее "бабье лето" еще впереди. Метеорологическая осень начинается тогда, когда в течение нескольких дней температура стабильно держится около +15 градусов и не поднимается выше.

Больше о сентябрьской погоде в блиц-интервью РБК-Украина рассказала синоптик Наталья Птуха.