Дощі та невелике похолодання: прогноз погоди на сьогодні
Погода в Україні 21 травня буде з дощами. У більшості областей очікується невеликий спад температур.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За даними синоптиків, сьогодні по всій Україні мінлива хмарність. У Карпатах, а також на півдні, сході та частково в центрі невеликі короткочасні дощі, місцями з грозою.
На решті території без опадів. Вітер північно-східний з поривами до 5-10 м/с.
Сьогодні в Україні трішки похолодає. У середньому температура повітря вдень буде у межах +18 +23 градуси, а вночі +8 +13.
На півдні повітря прогріється до +22 +27 градусів вдень, а вночі буде +12 +17 градусів.
Погода у Києві
У столиці сьогодні буде сухо у місцями хмарно, але опадів не очікується.
Стовпчики термометрів покажуть вдень +19 +21, а вночі близько +10 градусів.
Нагадаємо, синоптики попередили, що у більшості областей найближчими днями буде висока загроза пожеж.
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