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Дожди и небольшое похолодание: прогноз погоды на сегодня

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Украина, Воскресенье 21 мая 2023 07:20
Дожди и небольшое похолодание: прогноз погоды на сегодня Фото: в Украине ожидается спад температур (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине 21 мая будет с дождями. В большинстве областей ожидается небольшой спад температур.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня по всей Украине переменная облачность. В Карпатах, а также на юге, востоке и частично в центре кратковременные дожди, местами с грозой.

На остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный с порывами до 5-10 м/с.

Сегодня в Украине немного похолодает. В среднем температура воздуха днем будет в пределах +18 +23 градуса, а ночью +8 +13.

На юге воздух прогреется до +22 +27 градусов днем, а ночью будет +12 +17 градусов.

Дожди и небольшое похолодание: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

В столице сегодня будет сухо, местами облачно, но осадков не ожидается.

Столбики термометров покажут днем +19 +21, а ночью около +10 градусов.

Напомним, синоптики предупредили, что в большинстве областей в ближайшие дни будет высока угроза пожаров.

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