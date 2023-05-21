Дожди и небольшое похолодание: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине 21 мая будет с дождями. В большинстве областей ожидается небольшой спад температур.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня по всей Украине переменная облачность. В Карпатах, а также на юге, востоке и частично в центре кратковременные дожди, местами с грозой.

На остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный с порывами до 5-10 м/с.

Сегодня в Украине немного похолодает. В среднем температура воздуха днем будет в пределах +18 +23 градуса, а ночью +8 +13.

На юге воздух прогреется до +22 +27 градусов днем, а ночью будет +12 +17 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня будет сухо, местами облачно, но осадков не ожидается.

Столбики термометров покажут днем +19 +21, а ночью около +10 градусов.