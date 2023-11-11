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Дощі та навіть грози. Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні

Фото: синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 11 листопада, в Україні буде дощ. На півдні до опадів додадуться грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"Вдень в Україні, крім сходу, помірні дощі, у південних областях вдень місцями значні дощі з грозами", - йдеться в повідомленні.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень, крім західних областей, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8°, на узбережжі морів та в Одеській області 9-14°, у східних областях 0-5° тепла; вдень 7-12°, у південній частині 13-18°.

Погода до кінця листопада 2023

За даними синоптиків, до кінця місяці потепління не очікується. При цьому, попередні розрахунки Укргідрометцентру показують, що температура в листопаді буде близької до норми, або навіть нижче.

Після 20 листопада очікується подальше похолодання, коли вночі буде слабкий мороз до 5 градусів, а денна температура до 6 градусів тепла. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

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