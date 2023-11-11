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Дожди и даже грозы. Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине

Фото: синоптик дала прогноз на сегодня в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 11 ноября, в Украине будет дождливо. А на юге к осадкам добавятся грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Днем в Украине, кроме востока, умеренные дожди, в южных областях днем местами значительные дожди с грозами", - говорится в сообщении.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем кроме западных областей порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 3-8°, на побережье морей и Одесской области 9-14°, в восточных областях 0-5° тепла; днем 7-12°, в южной части 13-18°.

Погода до конца ноября 2023

По данным синоптиков, до конца месяца потепление не ожидается. При этом предварительные расчеты Укргидрометцентра показывают, что температура в ноябре будет близка к норме, или даже ниже.

После 20 ноября ожидается дальнейшее похолодание, когда ночью будет слабый мороз до 5 градусов, а дневная температура до 6 градусов тепла. Детальнее - в материале РБК-Украина.

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