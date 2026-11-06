Дощі та мокрий сніг накриють Україну: чого чекати від погоди сьогодні

В Україні сьогодні, 6 листопада, очікується хмарна та навіть трошки морозна погода. По всій країні прогнозуються дощі, місцями з мокрим снігом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцетр.
Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями. Вдень по всій країні, крім більшості західних областей, невеликі дощі, місцями з мокрим снігом (в Карпатах невеликий сніг).
Вітер північно-західний, 7-12 м/с, в більшості західних, Житомирській та Вінницькій областях вдень місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вдень 0-6° тепла, на Закарпатті та крайньому півдні країни вдень 5-10° тепла.
У Києві та області сьогодні буде хмарно з проясненнями. Невеликі дощі, по області місцями з мокрим снігом.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура по області вдень 1-6° тепла, у Києві 3-5° тепла.
Нагадаємо, раніше синоптики повідомляли, що погода в Україні найближчими днями зміниться ще більш відчутно. Опадів стане більше, місцями на зміну дощу може приходити мокрий сніг.
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