Дожди и мокрый снег накроют Украину: чего ждать от погоды сегодня

Погода в Украине

Сегодня в Украине облачно с прояснениями. Днем по всей стране, кроме большинства западных областей небольшие дожди, местами с мокрым снегом (в Карпатах небольшой снег).

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в большинстве западных, Житомирской и Винницкой областях днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура днем 0-6° тепла, в Закарпатье и крайнем юге страны днем 5-10° тепла.

Фото: какой будет погода в Украине 6 ноября (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня облачно с прояснениями. Небольшие дожди, по области местами с мокрым снегом.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура по области днем 1-6° тепла, в Киеве 3-5° тепла.