Дощі та мокрий сніг: в яких регіонах України завтра очікувати погіршення погоди

В Україні після довгої "паузи" знову очікуються дощі та сніг. Це відбуватиметься на тлі зниження температури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.
"День зимового сонцестояння, 22 грудня, буде в Україні з опадами. Через те, що температура повітря поступово знижуватиметься, очікувані, за прогнозом, дощі змішуватимуться з мокрим снігом", - зауважує вона.
Так, завтра в Україну прийде волога погода та сильний південно-західний вітер, подекуди зі штормовими поривами.
Температура повітря вночі і вдень однаково коливатиметься в межах +1+4 градусів, на півдні та сході буде тепліше, +4+8 градусів.
"У Києві день зимового сонцестояння очікується вологим, місцями пройде дощ, можливо з мокрим снігом", - зазначає Діденко
Вітер поривчатий південно-західний, ймовірні штормові пориви до 15-18 метрів за секунду.
Температура повітря і вночі, і вдень однакова, +1+3 градуси.
Зауважимо, що на зміну холодним фронтам в Україну в середині грудня прийшов теплий циклон. Внаслідок цього після довготривалих морозів, що розпочались ще наприкінці листопада, українців майже щодня чекала тепла, подекуди сонячна погода з невеликими опадами.
Як зауважують кліматичні експерти ООН, останні вісім років є найтеплішими в історії спостережень за кліматом.
Водночас за останні 30 років температура в Європі зростала вдвічі швидше порівняно з глобальним показником.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.