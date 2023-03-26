Дожди и местами снег, но до +17. Синоптики рассказали, где ждать непогоду завтра

Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на завтра (GettyImages)

Завтра, в понедельник, 27 марта, на востоке, Карпатах и на левобережной части Украины ожидают дожди, местами с мокрым снегом. Температура воздуха днем будет колебаться в диапазоне +9…+17 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.