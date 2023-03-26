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Дожди и местами снег, но до +17. Синоптики рассказали, где ждать непогоду завтра

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Украина, Воскресенье 26 марта 2023 13:47
Дожди и местами снег, но до +17. Синоптики рассказали, где ждать непогоду завтра Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на завтра (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, в понедельник, 27 марта, на востоке, Карпатах и на левобережной части Украины ожидают дожди, местами с мокрым снегом. Температура воздуха днем будет колебаться в диапазоне +9…+17 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Осадки

Облачно с прояснениями. В восточных областях, ночью на Левобережье и Карпатском регионе небольшой дождь, днем в западных областях умеренные, местами значительные дожди, в Карпатах с мокрым снегом; на остальной территории без осадков.

Ветер

Южный, юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха

Ночью 2-7° тепла, днем 12-17°, в западных областях 4-9° тепла; в Карпатах ночью и днем 0-5 ° тепла.

Дожди и местами снег, но до +17. Синоптики рассказали, где ждать непогоду завтра

Как сообщалось, украинцев предупредили о значительной снеголавинной опасности на высокогорье Ивано-Франковской области 26-27 марта.

Напомним, ранее синоптики рассказали, что в Украину придет похолодание и назвали дату.

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