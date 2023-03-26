Дожди и местами снег, но до +17. Синоптики рассказали, где ждать непогоду завтра
Завтра, в понедельник, 27 марта, на востоке, Карпатах и на левобережной части Украины ожидают дожди, местами с мокрым снегом. Температура воздуха днем будет колебаться в диапазоне +9…+17 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Осадки
Облачно с прояснениями. В восточных областях, ночью на Левобережье и Карпатском регионе небольшой дождь, днем в западных областях умеренные, местами значительные дожди, в Карпатах с мокрым снегом; на остальной территории без осадков.
Ветер
Южный, юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях днем местами порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха
Ночью 2-7° тепла, днем 12-17°, в западных областях 4-9° тепла; в Карпатах ночью и днем 0-5 ° тепла.
Как сообщалось, украинцев предупредили о значительной снеголавинной опасности на высокогорье Ивано-Франковской области 26-27 марта.
Напомним, ранее синоптики рассказали, что в Украину придет похолодание и назвали дату.
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