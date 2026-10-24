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Дощі та хмарне небо: якою буде погода в Україні сьогодні

07:00 24.10.2026 Сб
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Ілюстративне фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 24 жовтня (колаж РБК-Україна)

В Україні сьогодні, 24 жовтня, потеплішає до +17°, але в деяких областях дощитиме.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями.

В Рівненській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях помірні дощі. На решті території без опадів.

В західних областях вранці місцями туман. Вітер південно-східний, східний, 5-10 м/с.

Температура вдень 12-17° тепла.

Фото: якою буде погода в Україні 24 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні буде хмарно з проясненнями, вдень без опадів.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 12-17°, у Києві близько 15°.

Нагадаємо, поки в Україні утримується відносне тепло, Європа готується до перших проявів зими. Виходячи з попередніх прогнозів, вже незабаром місцями може випасти чимало снігу.

Також раніше синоптики прогнозували похолодання в Україні в середині жовтня. Узахідних областях можливі локальні заморозки на поверхні ґрунту, однак передумов для стихійних заморозків немає.

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