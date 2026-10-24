Дождь и облачное небо: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Украине

Сегодня в Украине облачно с прояснениями.

В Ровенской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой и Одесской областях умеренные дожди. На остальной территории без осадков.

В западных областях утром местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура днем 12-17 ° тепла.

Фото: какой будет погода в Украине 24 октября (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня будет облачно с прояснениями, днем без осадков.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 12-17 °, в Киеве около 15 °.