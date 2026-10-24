Дождь и облачное небо: какой будет погода в Украине сегодня

В Украине сегодня, 24 октября, потеплеет до +17°, но в некоторых областях будет дождь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Сегодня в Украине облачно с прояснениями.
В Ровенской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой и Одесской областях умеренные дожди. На остальной территории без осадков.
В западных областях утром местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура днем 12-17 ° тепла.
В Киеве и области сегодня будет облачно с прояснениями, днем без осадков.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура по области днем 12-17 °, в Киеве около 15 °.
Напомним, пока в Украине удерживается относительное тепло, Европа готовится к первым проявлениям зимы. Исходя из предварительных прогнозов, уже в скором времени местами может выпасть немало снега.
Также ранее синоптики прогнозировали похолодание в Украине в середине октября. В западных областях возможны локальные заморозки на поверхности почвы, однако предпосылок для стихийных заморозков нет.