Дощі та грози на заході, на решті територій температура до +30: погода на завтра

Завтра, 2 вересня, у західних областях очікується невеликий короткочасний дощ та грози. На решті територій повітря прогріється до +30.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.
"Мінлива хмарність. Вночі у південно-східній частині, Харківській та Сумській областях, вдень у західних областях місцями невеликий короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів.Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.", - пише пресслужба.
Температура:
Фото: прогноз погоди на 2 вересня (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Києві та області
"Мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с", - пише пресслужба.
Температура в області вночі +9 - +14, вдень +22 - +27, а в Києві - вночі +12 - +14, вдень близько +25.
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