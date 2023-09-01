Дожди и грозы на западе, на остальных территориях температура до +30: погода на завтра

Завтра, 2 сентября, в западных областях ожидается небольшой кратковременный дождь и грозы. На остальной территории воздух прогреется до +30.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.
"Переменная облачность. Ночью в юго-восточной части, Харьковской и Сумской областях, днем в западных областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков. ветер переменных направлений, 3-8 м/с.", - пишет пресс-служба.
Температура:
Фото: прогноз погоды на 2 сентября (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Киеве и области
"Облачно, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с", - пишет пресс-служба.
Температура в области ночью +9 - +14, днем +22 - +27, а в Киеве - ночью +12 - +14, днем около +25.
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