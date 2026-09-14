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Дощі та грози не відступають: якою буде погода 14 вересня

07:00 14.09.2026 Пн
2 хв
Стає дедалі холодніше
aimg Юлія Капітонова
Дощі та грози не відступають: якою буде погода 14 вересня Фото: Погода продовжує погіршуватися (Getty Images)
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Сьогодні в Україні пануватиме нестійка погода з дощами та грозами в окремих регіонах. Водночас температура повітря поступово знизиться, особливо порівняно з попередніми днями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз "Укргідрометцентру".

"У південних, центральних, а також у Харківській областях випадатимуть короткочасні дощі з локальними грозами", - попереджають синоптики.

За прогнозом "Укргідрометцентру", 14 вересня зона опадів поширюватиметься на більшу частину території України.

Вночі температура повітря колилавалася на рівні +7...+14 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть переважно +15...+23 градуси.

Таким чином, на початку нового тижня в Україні стане помітно прохолодніше. Після майже літніх +25...+30 градусів у частині областей температура повернеться до більш характерних для середини вересня значень.

Разом із циклоном на територію України перемістяться атмосферні фронти, які розділятимуть повітряні маси з різними температурними характеристиками.

Дощі та грози не відступають: якою буде погода 14 вересня

Погода в Україні 14 вересня (Фото: інфографіка РБК-Україна)

На заході та півночі країни буде прохолодніше, у центральних областях - дещо тепліше, а спочатку на півдні, а згодом на південному сході та сході - найтепліше. Тож температура повітря суттєво відрізнятиметься залежно від регіону.

"Повітряні потоки рухатимуться з північною східною складовою, а їх швидкість буде помірною в межах 5-10 м/с", - уточнили в "Укргідрометцентрі".

До речі, нещодавно в ООН назвали рік, коли рекордна спека охопить майже всю планету.

Також ми пояснювали, які виклики для України несе глобальна зміна клімату.

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