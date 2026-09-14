Дожди и грозы не отступают: какой будет погода 14 сентября

Сегодня в Украине будет неустойчивая погода с дождями и грозами в отдельных регионах. В то же время температура воздуха постепенно снизится, особенно по сравнению с предыдущими днями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз "Укргидрометцентра".

"В южных, центральных, а также в Харьковской областях выпадут кратковременные дожди с локальными грозами", - предупреждают синоптики.

По прогнозу "Укргидрометцентра", 14 сентября зона осадков будет распространяться на большую часть территории Украины.

Ночью температура воздуха колебалась на уровне +7…+14 градусов. Днем столбики термометров покажут преимущественно +15...+23 градуса.

Таким образом, в начале новой недели в Украине станет заметно прохладнее. После почти летних +25...+30 градусов в части областей температура вернется к более характерным для середины сентября значениям.

Вместе с циклоном на территорию Украины переместятся атмосферные фронты, разделяющие воздушные массы с разными температурными характеристиками.

Погода в Украине 14 сентября (Фото: инфографика РБК-Украина)

На западе и севере страны будет прохладнее, в центральных областях - несколько теплее, а чуть позже на юге, а затем на юго-востоке и востоке - теплее всего.

Поэтому температура воздуха будет существенно отличаться в зависимости от региона.

"Воздушные потоки будут двигаться с северной восточной составляющей, а их скорость будет умеренной в пределах 5-10 м/с", - уточнили в "Укргидрометцентре".