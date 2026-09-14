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Дожди и грозы не отступают: какой будет погода 14 сентября

07:00 14.09.2026 Пн
2 мин
Становится все холоднее
aimg Юлия Капитонова
Дожди и грозы не отступают: какой будет погода 14 сентября Фото: Погода продолжает ухудшаться (Getty Images)
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Сегодня в Украине будет неустойчивая погода с дождями и грозами в отдельных регионах. В то же время температура воздуха постепенно снизится, особенно по сравнению с предыдущими днями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз "Укргидрометцентра".

"В южных, центральных, а также в Харьковской областях выпадут кратковременные дожди с локальными грозами", - предупреждают синоптики.

По прогнозу "Укргидрометцентра", 14 сентября зона осадков будет распространяться на большую часть территории Украины.

Ночью температура воздуха колебалась на уровне +7…+14 градусов. Днем столбики термометров покажут преимущественно +15...+23 градуса.

Таким образом, в начале новой недели в Украине станет заметно прохладнее. После почти летних +25...+30 градусов в части областей температура вернется к более характерным для середины сентября значениям.

Вместе с циклоном на территорию Украины переместятся атмосферные фронты, разделяющие воздушные массы с разными температурными характеристиками.

Дожди и грозы не отступают: какой будет погода 14 сентября

Погода в Украине 14 сентября (Фото: инфографика РБК-Украина)

На западе и севере страны будет прохладнее, в центральных областях - несколько теплее, а чуть позже на юге, а затем на юго-востоке и востоке - теплее всего.

Поэтому температура воздуха будет существенно отличаться в зависимости от региона.

"Воздушные потоки будут двигаться с северной восточной составляющей, а их скорость будет умеренной в пределах 5-10 м/с", - уточнили в "Укргидрометцентре".

Кстати, недавно в ООН назвали год, когда рекордная жара охватит почти всю планету.

Также мы объясняли, какие вызовы для Украины несет глобальное изменение климата.

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