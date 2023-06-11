Дощі та грози по усій Україні, в окремих районах град: прогноз погоди на сьогодні

По усій території України, сьогодні, 11 червня, очікуються дощі та грози. В окремих районах північних областей можливий град.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.
"Короткочасні дощі, грози, у більшості західних, Житомирській, Херсонській і Запорізькій областях значний дощ, вдень у південних областях в окремих районах град", - пише пресслужба.
Вітер очікується переважно північно-східний, 7-12 м/с, пориви до 15-20 м/с.
Температура:
Фото: прогноз погоди на сьогодні (facebook.com/UkrHMC)
В Києві можна очікувати мінливу хмарність, можливі короткочасний дощ та гроза. Температура повітря вночі складатиме від +11 до +16, а вдень - від +16 до +21 градусів.
Варто відзначити, що Херсонська обласна військова адміністрація попередила про негоду в наступні декілька днів в регіоні. Також ОВА закликала волонтерів, які беруть участь в рятувальних операціях, бути найближчими днями максимально обачними та не виходити на воду під час бурі та зливи.
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