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Дожди и грозы по всей Украине, в отдельных районах град: прогноз погоды на сегодня

Фото: прогноз погоды на сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

По всей территории Украины сегодня, 11 июня, ожидаются дожди и грозы. В отдельных районах северных областей возможен град.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.

"Кратковременные дожди, грозы, в большинстве западных, Житомирской, Херсонской и Запорожской областях значительный дождь, днем в южных областях в отдельных районах град", - пишет пресс-служба.

Ветер ожидается преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с, порывы до 15-20 м/с.

Температура:

  • на западе будет колебаться от +11 до +15 ночью и от +15 до +19 днем;
  • на севере будет колебаться от +14 до +19 ночью и от +15 до +19 днем;
  • на юге будет колебаться от +11 до +15 ночью и от +13 до +16 днем;
  • на востоке будет колебаться от +14 до +19 ночью и от +17 до +22 днем.

Фото: прогноз погоды на сегодня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве

В Киеве можно ожидать переменную облачность, возможны кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха ночью составит от +11 до +16, а днем - от +16 до +21 градусов.

Следует отметить, что Херсонская областная военная администрация предупредила о непогоде в следующие несколько дней в регионе. Также ОВА призвала волонтеров, участвующих в спасательных операциях, быть в ближайшие дни максимально осмотрительными и не выходить на воду во время бури и ливня.

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Погода в Украине