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Дощі та грози в низці областей, на решті територій до +29 : погода на завтра

Фото: погода на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 4 вересня, очікують короткочасні дощі в більшості західних, східних й подекуди центральних областях. Подекуди грози.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

"У більшості західних, Вінницькій, Житомирській, місцями Київській, Черкаській та Одеській областях короткочасні дощі, вдень і в південній, східній частинах та на Дніпропетровщині невеликий короткочасний дощ, подекуди гроза; на решті території без опадів", - пише пресслужба. 

Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с.

Температура:

  • на заході коливатиметься від +11 до +14 вночі й від +20 до +23 вдень;
  • на півночі коливатиметься від +12 до +15 вночі й від +21 до +24 вдень;
  • на півдні коливатиметься від +16 до +19 вночі й від +25 до +29 вдень;
  • на сході коливатиметься від +14 до +18 вночі й від +24 до +28 вдень.

Фото: прогноз погоди на 4 вересня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Києві та області

"Хмарно з проясненнями. Місцями короткочасний дощ. Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с.", - пише пресслужба.

Температура в області вночі +11 - +16, вдень +19 - +24, а в Києві - вночі +13 - +15, вдень близько +20-22.

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