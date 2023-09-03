Дощі та грози в низці областей, на решті територій до +29 : погода на завтра

Завтра, 4 вересня, очікують короткочасні дощі в більшості західних, східних й подекуди центральних областях. Подекуди грози.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.
"У більшості західних, Вінницькій, Житомирській, місцями Київській, Черкаській та Одеській областях короткочасні дощі, вдень і в південній, східній частинах та на Дніпропетровщині невеликий короткочасний дощ, подекуди гроза; на решті території без опадів", - пише пресслужба.
Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с.
Температура:
Фото: прогноз погоди на 4 вересня (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Києві та області
"Хмарно з проясненнями. Місцями короткочасний дощ. Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с.", - пише пресслужба.
Температура в області вночі +11 - +16, вдень +19 - +24, а в Києві - вночі +13 - +15, вдень близько +20-22.
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