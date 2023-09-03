Дожди и грозы в ряде областей, на остальных территориях до +29 : погода на завтра

Завтра, 4 сентября, ожидаются кратковременные дожди в большинстве западных, восточных и местами центральных областях. Кое-где грозы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.
"В большинстве западных, Винницкой, Житомирской, местами Киевской, Черкасской и Одесской областях кратковременные дожди, днем и в южной, восточной частях и Днепропетровской области небольшой кратковременный дождь, местами гроза; на остальной территории без осадков", - пишет пресс-служба.
Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура:
Фото: прогноз погоды на 4 сентября (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Киеве и области
"Облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с", - пишет пресс-служба.
Температура в области ночью +11 - +16, днем +19 - +24, а в Киеве - ночью +13 - +15, днем около +20-22.
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