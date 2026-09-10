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Дощі та грози накриють кілька областей України: якою буде погода 10 вересня

07:00 10.09.2026 Чт
1 хв
Також значно посилиться вітер
aimg Юлія Капітонова
Фото: Погода готує нові сюрпризи для українців (Getty Images)

10 вересня в Україні очікується переважно суха погода, однак у частині регіонів пройдуть короткочасні дощі та грози. У західних областях можливі сильні пориви вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз "Укргідрометцентру".

Погода в Україні 10 вересня

За прогнозом, у більшості областей буде мінлива хмарність і без опадів.

Водночас удень у західних, Житомирській та Вінницькій областях очікуються короткочасні дощі, місцями можливі грози.

Вітер переважно південно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с. Удень у більшості західних областей, а також на Житомирщині та Вінниччині можливі пориви до 15-20 м/с.

Вночі температура повітря коливалася на рівні 11-16 градусів. У східних областях було прохолодніше - 5-10 градусів.

Вдень повітря прогріється до 24-29 градусів. У західних областях температура буде нижчою - 18-23 градуси.

Погода в Україні 10 вересня (Фото: інфорграфіка РБК-Україна)

Погода в Києві та області 10 вересня

У столиці та навколишньому регіоні сьогодні очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі - 11-16 градусів, а вдень повітря прогріється до 24-29 градусів.

За прогнозом, істотних опадів у Києві та області протягом доби не буде.

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