Дощі та грози накриють кілька областей України: якою буде погода 10 вересня
10 вересня в Україні очікується переважно суха погода, однак у частині регіонів пройдуть короткочасні дощі та грози. У західних областях можливі сильні пориви вітру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз "Укргідрометцентру".
Погода в Україні 10 вересня
За прогнозом, у більшості областей буде мінлива хмарність і без опадів.
Водночас удень у західних, Житомирській та Вінницькій областях очікуються короткочасні дощі, місцями можливі грози.
Вітер переважно південно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с. Удень у більшості західних областей, а також на Житомирщині та Вінниччині можливі пориви до 15-20 м/с.
Вночі температура повітря коливалася на рівні 11-16 градусів. У східних областях було прохолодніше - 5-10 градусів.
Вдень повітря прогріється до 24-29 градусів. У західних областях температура буде нижчою - 18-23 градуси.
Погода в Україні 10 вересня (Фото: інфорграфіка РБК-Україна)
Погода в Києві та області 10 вересня
У столиці та навколишньому регіоні сьогодні очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі - 11-16 градусів, а вдень повітря прогріється до 24-29 градусів.
За прогнозом, істотних опадів у Києві та області протягом доби не буде.
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