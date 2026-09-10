Дожди и грозы накроют несколько областей Украины: какой будет погода 10 сентября

10 сентября в Украине ожидается преимущественно сухая погода, однако в части регионов пройдут кратковременные дожди и грозы. В западных областях возможны сильные порывы ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз "Укргидрометцентра".

Погода в Украине 10 сентября

В большинстве областей будет переменная облачность и без осадков.

В то же время днем в западных, Житомирской и Винницкой областях ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы.

Ветер преимущественно юго-западный, со скоростью 5-10 м/с. Днем в большинстве западных областей, а также в Житомирской и Винницкой области возможны порывы до 15-20 м/с.

Ночью температура воздуха колебалась на уровне 11-16 градусов. В восточных областях было прохладнее - 5-10 градусов.

Днем воздух прогреется до 24-29 градусов. В западных областях температура будет ниже - 18-23 градуса.

Погода в Украине 10 сентября (Фото: информация РБК-Украина)

Погода в Киеве и области 10 сентября

В столице и окрестностях сегодня ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью - 11-16 градусов, а днем воздух прогреется до 24-29 градусов.

По прогнозу, существенных осадков в Киеве и области в течение суток не будет.