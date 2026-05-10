UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Дощі та грози накриють більшість областей: якою буде погода в Україні сьогодні

07:00 10.05.2026 Нд
1 хв
У яких регіонах не очікуються опади?
aimg Тетяна Степанова
Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 10 травня (Getty Images)

Сьогодні, 10 травня, в Україні очікується нестійка погода з дощами та грозами.

За прогнозом синоптиків, сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями. Помірні дощі очікуються у більшості регіонів України. Подекуди опади супроводжуватимуться грозами.

Вдень у центральних, Київській та Сумській областях прогнозують місцями значні дощі.

Без опадів цього дня прогнозують лише:

  • на крайньому заході країни;
  • у східних областях;
  • на південному сході.

Вдень у більшості областей очікується +13…+18°.

Тепліше буде на сході та південному сході України - там повітря вдень прогріється до +26°.

Вітер переважно північно-західний (на півдні та сході південний), 5-10 м/с.

Фото: карта погоди в Україні на 9 травня (facebook.com/UkrHMC)

Нагадаємо, раніше синоптики повідомили, що у Київ прийшло метеорологічне літо - на тиждень раніше середньобагаторічних показників.

Також стало відомо, що початок травня в Україні відзначився справжнім теплом, яке вже встигло оновити температурні максимуми. Рекордні показники зафіксували одразу в шести містах.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ГідрометцентрПогода в УкраїніПогодаПогода в Києві