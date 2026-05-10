Дощі та грози накриють більшість областей: якою буде погода в Україні сьогодні

Сьогодні, 10 травня, в Україні очікується нестійка погода з дощами та грозами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За прогнозом синоптиків, сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями. Помірні дощі очікуються у більшості регіонів України. Подекуди опади супроводжуватимуться грозами.
Вдень у центральних, Київській та Сумській областях прогнозують місцями значні дощі.
Без опадів цього дня прогнозують лише:
Вдень у більшості областей очікується +13…+18°.
Тепліше буде на сході та південному сході України - там повітря вдень прогріється до +26°.
Вітер переважно північно-західний (на півдні та сході південний), 5-10 м/с.
Фото: карта погоди в Україні на 9 травня (facebook.com/UkrHMC)
Нагадаємо, раніше синоптики повідомили, що у Київ прийшло метеорологічне літо - на тиждень раніше середньобагаторічних показників.
Також стало відомо, що початок травня в Україні відзначився справжнім теплом, яке вже встигло оновити температурні максимуми. Рекордні показники зафіксували одразу в шести містах.