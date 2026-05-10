Дощі та грози накриють більшість областей: якою буде погода в Україні сьогодні

За прогнозом синоптиків, сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями. Помірні дощі очікуються у більшості регіонів України. Подекуди опади супроводжуватимуться грозами.

Вдень у центральних, Київській та Сумській областях прогнозують місцями значні дощі.

Без опадів цього дня прогнозують лише:

на крайньому заході країни;

у східних областях;

на південному сході.

Вдень у більшості областей очікується +13…+18°.

Тепліше буде на сході та південному сході України - там повітря вдень прогріється до +26°.

Вітер переважно північно-західний (на півдні та сході південний), 5-10 м/с.

Фото: карта погоди в Україні на 9 травня (facebook.com/UkrHMC)