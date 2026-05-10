Дожди и грозы накроют большинство областей: какой будет погода в Украине сегодня

По прогнозу синоптиков, сегодня в Украине будет облачно с прояснениями. Умеренные дожди ожидаются в большинстве регионов Украины. Кое-где осадки будут сопровождаться грозами.

Днем в центральных, Киевской и Сумской областях прогнозируют местами значительные дожди.

Без осадков в этот день прогнозируют только:

на крайнем западе страны;

в восточных областях;

на юго-востоке.

Днем в большинстве областей ожидается +13...+18°.

Теплее будет на востоке и юго-востоке Украины - там воздух днем прогреется до +26°.

Ветер преимущественно северо-западный (на юге и востоке южный), 5-10 м/с.

Фото: карта погоды в Украине на 9 мая (facebook.com/UkrHMC)