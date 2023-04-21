Дощі та грози, а в Карпатах - сніг: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні по всій Україні хмарно з проясненнями. На півдні, сході та в центрі - помірні дощі. У північних областях - дрібні опади. У південній частині України можливі грози. На високогір'ї Карпат сьогодні невеликий дощ, а місцями зі снігом.

Вітер переважно північний та північно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря буде у межах +10 +15 градусів, на Закарпатті до +19. Вночі температура опуститься до +4 +9.

У Карпатах вдень +4 +9 градусів, а вночі від +4 до -1 градусу.

Погода у Києві

У столиці сьогодні мінлива хмарність. Вдень місцями можливий дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Стовпчики термометрів вдень у Києві покажуть +10 +15 градусів, а вночі +5 +7.