Дожди и грозы, а в Карпатах - снег: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня по всей Украине облачно с прояснениями. На юге, востоке и в центре умеренные дожди. В северных областях - мелкие осадки. В южной части Украины возможны грозы. На высокогорье Карпат сегодня небольшой дождь, местами со снегом.

Ветер преимущественно северный и северо-восточный со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха будет в пределах +10 +15 градусов, на Закарпатье до +19. Ночью температура опустится до +4 +9.

В Карпатах днем +4 +9 градусов, а ночью от +4 до -1 градуса.

Погода в Киеве

В столице сегодня переменная облачность. Ночью днем возможен дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Столбики термометров днем в Киеве покажут +10 +15 градусов, а ночью +5 +7.