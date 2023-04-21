RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Дожди и грозы, а в Карпатах - снег: прогноз погоды на сегодня

Фото: Украину снова накроют дожди и грозы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине 21 апреля будет дождливая, в некоторых регионах ожидаются грозы. Температура воздуха будет до +19 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня по всей Украине облачно с прояснениями. На юге, востоке и в центре умеренные дожди. В северных областях - мелкие осадки. В южной части Украины возможны грозы. На высокогорье Карпат сегодня небольшой дождь, местами со снегом.

Ветер преимущественно северный и северо-восточный со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха будет в пределах +10 +15 градусов, на Закарпатье до +19. Ночью температура опустится до +4 +9.

В Карпатах днем +4 +9 градусов, а ночью от +4 до -1 градуса.

Погода в Киеве

В столице сегодня переменная облачность. Ночью днем возможен дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Столбики термометров днем в Киеве покажут +10 +15 градусов, а ночью +5 +7.

Напомним, синоптики предупредили, что в ближайшие дни паводок на реке Десна достигнет пика, поэтому уровень воды снова может подняться.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПогодаПогода в УкраинеПогода в КиевеГидрометцентр