Дощі та грози, але без спеки: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні сьогодні, 4 вересня, буде не спекотною. Частину регіонів накриють дощі з грозами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні вдень у більшості західних, північних та східних областей України пройдуть короткочасні дощі. Місцями очікуються грози.

На решті теорій буде сухо, опадів не прогнозується. Вітер переважно північний та північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вдень на заході та півночі буде у межах +19 +24 градусів. На решті території до +29 градусів.

Вночі температура опуститься до +11 +16, на півдні до +19 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні хмарно з проясненнями, вдень місцями короткочасний дощ. Вітер північний та північно-східний, 5-10 м/с.

Стовпчики термометрів вдень покажуть +20 +22 градуси, а вночі +13 +15 градусів.

Аномальна погода в Україні

Нагадаємо, наприкінці літа в Україні фіксували аномально високу температуру. Крім того, пекельна спека також спостерігалася в Європі, США та інших країнах.

Як зазначають синоптики, найближчими днями температура повітря в Україні дещо спаде, але потім знову повернеться.

Також в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на перший місяць осені.

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