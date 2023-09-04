ua en ru
Пн, 04 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Дожди и грозы, но без жары: прогноз погоды на сегодня

Украина, Понедельник 04 сентября 2023 07:00
UA EN RU
Дожди и грозы, но без жары: прогноз погоды на сегодня Фото: в Украине снова ожидаются дожди, местами грозы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине сегодня, 4 сентября, будет не жаркой. Часть регионов накроют дожди с грозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков сегодня днем в большинстве западных, северных и восточных областей Украины пройдут кратковременные дожди. Местами ожидаются грозы.

На остальных теориях будет сухо, осадков не прогнозируется. Ветер преимущественно северный и северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха днем на западе и севере будет в пределах +19 +24 градусов. На остальной территории до +29 градусов.

Ночью температура опустится до +11 +16, на юге до +19 градусов.

Дожди и грозы, но без жары: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

В столице облачно с прояснениями, днем местами кратковременный дождь. Ветер северный и северо-восточный, 5-10 м/с.

Столбики термометров днем покажут +20 +22 градуса, а ночью +13 +15 градусов.

Дожди и грозы, но без жары: прогноз погоды на сегодня

Аномальная погода в Украине

Напомним, в конце лета в Украине фиксировали аномально высокую температуру. Кроме того, адская жара также наблюдалась в Европе, США и других странах.

Как отмечают синоптики, в ближайшие дни температура воздуха в Украине несколько спадет, но позже снова вернется.

Также в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на первый месяц осени.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода Погода в Украине Погода в Киеве Гидрометцентр
NEWS
Ночной удар "Шахедами" по Одесской области: ПВО уничтожила 22 цели, есть раненые
Ночной удар "Шахедами" по Одесской области: ПВО уничтожила 22 цели, есть раненые
DAILY
Россия "ворует" у Запада технологии и детали для оружия. Что может остановить "схемы" импорта
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Россия "ворует" у Запада технологии и детали для оружия. Что может остановить "схемы" импорта