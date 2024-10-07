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Дощі на сході, а тумани на заході: прогноз погоди в Україні на завтра

Понеділок 07 жовтня 2024 14:14
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Дощі на сході, а тумани на заході: прогноз погоди в Україні на завтра Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок, 8 жовтня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. При цьому на сході очікуються дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентра.

Вночі в більшості районів Лівобережжя, а вдень на Сумщині та Харківщині можливі дощі. На решті території - без опадів.

На заході країни вночі та вранці подекуди туман. Вітер західний, у західних областях - південний, швидкість 7-12 метрів за секунду, на північному сході місцями пориви до 15-20 метрів за секунду.

Температура вночі у західних областях від 3 до 8 градусів тепла, на решті території - від 6 до 11 градусів, на узбережжі морів - до 13 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 16 до 21 градуса, на півночі, північному сході країни та в Карпатах - від 12 до 17 градусів.

Дощі на сході, а тумани на заході: прогноз погоди в Україні на завтра

Погода в столичному регіоні

У Київській області буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер західний, 7-12 метрів за секунду. Температура по області вночі від 6 до 11 градусів, вдень - від 12 до 17.

У Києві вночі очікується від 8 до 10 градусів тепла, вдень - від 15 до 17 градусів.

Погода в Україні

Заморозки в першій половині жовтня є звичним явищем для України. Однак цього року середня температура повітря в жовтні може бути трохи вищою за норму.

Заморозки вже були зафіксовані у вересні в Карпатах, де в горах навіть випав сніг.

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