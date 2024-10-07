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Дожди на востоке, а туманы на западе: прогноз погоды в Украине на завтра

Понедельник 07 октября 2024 14:14
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Дожди на востоке, а туманы на западе: прогноз погоды в Украине на завтра Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 8 октября, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. При этом на востоке ожидаются дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

Ночью в большинстве районов Левобережья, а днем в Сумской и Харьковской областях возможны дожди. На остальной территории - без осадков.

На западе страны ночью и утром местами туман. Ветер западный, в западных областях - южный, скорость 7-12 метров в секунду, на северо-востоке местами порывы до 15-20 метров в секунду.

Температура ночью в западных областях от 3 до 8 градусов тепла, на остальной территории - от 6 до 11 градусов, на побережье морей - до 13 градусов. Днем столбики термометров покажут от 16 до 21 градуса, на севере, северо-востоке страны и в Карпатах - от 12 до 17 градусов.

Дожди на востоке, а туманы на западе: прогноз погоды в Украине на завтра

Погода в столичном регионе

В Киевской области будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный, 7-12 метров за секунду. Температура по области ночью от 6 до 11 градусов, днем - от 12 до 17.

В Киеве ночью ожидается от 8 до 10 градусов тепла, днем - от 15 до 17 градусов.

Погода в Украине

Заморозки в первой половине октября являются привычным явлением для Украины. Однако в этом году средняя температура воздуха в октябре может быть немного выше нормы.

Заморозки были зафиксированы в сентябре в Карпатах, где в горах даже выпал снег.

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