Дощі пройдуть майже скрізь. Де опадів не буде 30 травня в Україні

Сьогодні, 30 травня, в Україні продовжить дощити. Але в кількох областях опадів не буде.

Про це пише це РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

"30 травня в більшості областей ще прогнозуємо нестійку погоду в полі зниженого тиску, особливо в денні години, проте дощі носитимуть літній короткочасний характер і будуть переважно невеликими", - розповіли синоптики.

Водночас на західні області вдень пошириться з заходу область підвищеного тиску, зумовлюючи погоду без опадів.

"Над Україною ще залишатиметься прохолодна повітряна маса", - зазначили в "Укргідрометцентрі".

Хмарно з проясненнями. Вночі у західних та східних областях, вдень в Україні, крім заходу, місцями невеликі короткочасні дощі, на сході країни вдень подекуди грози.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 18-23°, на сході країни до 26°, у західних областях 15-20°; в Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 11-16°.



Погода в Україні 30 травня (facebook.com/UkrHMC)