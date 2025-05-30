ua en ru
Пт, 30 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Дощі пройдуть майже скрізь. Де опадів не буде 30 травня в Україні

Україна, П'ятниця 30 травня 2025 07:00
UA EN RU
Дощі пройдуть майже скрізь. Де опадів не буде 30 травня в Україні Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на сьогодні в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 30 травня, в Україні продовжить дощити. Але в кількох областях опадів не буде.

Про це пише це РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

"30 травня в більшості областей ще прогнозуємо нестійку погоду в полі зниженого тиску, особливо в денні години, проте дощі носитимуть літній короткочасний характер і будуть переважно невеликими", - розповіли синоптики.

Водночас на західні області вдень пошириться з заходу область підвищеного тиску, зумовлюючи погоду без опадів.

"Над Україною ще залишатиметься прохолодна повітряна маса", - зазначили в "Укргідрометцентрі".

Хмарно з проясненнями. Вночі у західних та східних областях, вдень в Україні, крім заходу, місцями невеликі короткочасні дощі, на сході країни вдень подекуди грози.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 18-23°, на сході країни до 26°, у західних областях 15-20°; в Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 11-16°.
Дощі пройдуть майже скрізь. Де опадів не буде 30 травня в Україні
Погода в Україні 30 травня (facebook.com/UkrHMC)

Метеорологічне літо в Україні

Починаючи з 21 травня в частину регіонів України прийшло метеорологічне літо. Водночас перехід від весни до літа фіксується не в усіх регіонах.

Загалом літо в Україні прогнозується теплим, з періодами спеки. Середньомісячні температури, за прогнозами, будуть на 1,5-2,5 градуси вище кліматичної норми.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода Погода в Києві Погода на день
NEWS
Купувати долари зараз немає сенсу: бліц-інтерв'ю з фінансовим аналітиком
Купувати долари зараз немає сенсу: бліц-інтерв'ю з фінансовим аналітиком
DAILY
Примус до миру. Чому Росія нарощує удари по Україні, поки Кремль "готується" до переговорів
Уляна Безпалько, Юлія Акимова, Дмитро Олійник Примус до миру. Чому Росія нарощує удари по Україні, поки Кремль "готується" до переговорів