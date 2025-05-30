Дощі пройдуть майже скрізь. Де опадів не буде 30 травня в Україні
Сьогодні, 30 травня, в Україні продовжить дощити. Але в кількох областях опадів не буде.
Про це пише це РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
"30 травня в більшості областей ще прогнозуємо нестійку погоду в полі зниженого тиску, особливо в денні години, проте дощі носитимуть літній короткочасний характер і будуть переважно невеликими", - розповіли синоптики.
Водночас на західні області вдень пошириться з заходу область підвищеного тиску, зумовлюючи погоду без опадів.
"Над Україною ще залишатиметься прохолодна повітряна маса", - зазначили в "Укргідрометцентрі".
Хмарно з проясненнями. Вночі у західних та східних областях, вдень в Україні, крім заходу, місцями невеликі короткочасні дощі, на сході країни вдень подекуди грози.
Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 18-23°, на сході країни до 26°, у західних областях 15-20°; в Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 11-16°.
Погода в Україні 30 травня (facebook.com/UkrHMC)
Метеорологічне літо в Україні
Починаючи з 21 травня в частину регіонів України прийшло метеорологічне літо. Водночас перехід від весни до літа фіксується не в усіх регіонах.
Загалом літо в Україні прогнозується теплим, з періодами спеки. Середньомісячні температури, за прогнозами, будуть на 1,5-2,5 градуси вище кліматичної норми.
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