Дощі пройдуть у двох регіонах: якою буде погода в Україні сьогодні

Погода у першій декаді квітня в Україні

У першій декаді квітня в Україні спостерігалася контрастна за температурним режимом з опадами погода.

На початку декади середні добові температури повітря ще були вищими за норму, починаючи з 5 квітня відбулося вторгнення холодного арктичного повітря та утворення активного циклону, який зумовив сильне похолодання (середні добові температури знизилися до показників на 6-9° нижчих від норми).

Упродовж декади спостерігалися тривалі інтенсивні заморозки, а 7-8 квітня середньодобові температури у більшості областей були від’ємними.

На всій території країни відмічалися опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу, ожеледиця, місцями неодноразово утворювався, руйнувався та знову утворювався сніговий покрив висотою до 6-11 см.

Детальніше про погоду до Великодня в Україні - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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