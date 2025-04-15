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Дощі пройдуть у двох регіонах: якою буде погода в Україні сьогодні

Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на сьогодні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 15 квітня, в Україні бууде сонячно. Лише в двох регіонах ймовірні дощі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Мінлива хмарність. Без опадів, лише на Закарпатті та Прикарпатті невеликий дощ.

Вітер південний, південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вдень 15-20° тепла, на Закарпатті та узбережжі морів 10-15°.

Погода в Києві та області

Мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с.

Температура по області вдень 15-20°; у Києві вдень 16-18°.

Погода у першій декаді квітня в Україні

У першій декаді квітня в Україні спостерігалася контрастна за температурним режимом з опадами погода.

На початку декади середні добові температури повітря ще були вищими за норму, починаючи з 5 квітня відбулося вторгнення холодного арктичного повітря та утворення активного циклону, який зумовив сильне похолодання (середні добові температури знизилися до показників на 6-9° нижчих від норми).

Упродовж декади спостерігалися тривалі інтенсивні заморозки, а 7-8 квітня середньодобові температури у більшості областей були від’ємними.

На всій території країни відмічалися опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу, ожеледиця, місцями неодноразово утворювався, руйнувався та знову утворювався сніговий покрив висотою до 6-11 см.

Детальніше про погоду до Великодня в Україні - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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