Дожди пройдут в двух регионах: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в первой декаде апреля в Украине

В первой декаде апреля в Украине наблюдалась контрастная по температурному режиму с осадками погода.

В начале декады средние суточные температуры воздуха еще были выше нормы, начиная с 5 апреля произошло вторжение холодного арктического воздуха и образование активного циклона, который обусловил сильное похолодание (средние суточные температуры снизились до показателей на 6-9° ниже нормы).

В течение декады наблюдались длительные интенсивные заморозки, а 7-8 апреля среднесуточные температуры в большинстве областей были отрицательными.

На всей территории страны отмечались осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, гололедица, местами неоднократно образовывался, разрушался и вновь образовывался снежный покров высотой до 6-11 см.

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