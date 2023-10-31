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Дощі по всій країні, а місцями - пориви вітру: прогноз погоди на завтра

Вівторок 31 жовтня 2023 13:25
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Дощі по всій країні, а місцями - пориви вітру: прогноз погоди на завтра Фото: синоптики дали прогноз погоди на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Погода в Україні 1 листопада очікується дощова. При цьому у західних регіонах прогнозують пориви вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Завтра в Україні хмарно з проясненнями.

Вночі у західних, Вінницькій та Житомирській областях, вдень в Україні очікується дощ.

Температура вночі на рівні 7-12°, на півдні країни до 15°, вдень у західних, північних та більшості центральних областей 11-16°, на решті території 15-20°.

Вітер південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Дощі по всій країні, а місцями - пориви вітру: прогноз погоди на завтра

Погода у Києві

У столиці та області хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень дощ.

Температура у Києві вночі 10-12°, вдень 13-15°; вночі 7-12°, вдень 11-16°.

Вітер південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Дощі по всій країні, а місцями - пориви вітру: прогноз погоди на завтра

Температурні рекорди

Зазначимо, що з початку року у Києві було встановлено 40 температурних рекордів. Зокрема, вчора температура у столиці. піднялася до рекордних +20,6°С.

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