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Дожди по всей стране, а местами - порывы ветра: прогноз погоды на завтра

Вторник 31 октября 2023 13:25
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Дожди по всей стране, а местами - порывы ветра: прогноз погоды на завтра Фото: синоптики дали прогноз погоды на завтра (Виталий Носач, РБК-Украина).
Автор: Елизавета Драбкина

Погода в Украине 1 ноября ожидается дождевая. При этом в западных регионах прогнозируют порывы ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Завтра в Украине облачно с прояснениями.

Ночью в западных, Винницкой и Житомирской областях днем в Украине ожидается дождь.

Температура ночью на уровне 7-12°, на юге страны до 15°, днем в западных, северных и большинстве центральных областей 11-16°, на остальной территории 15-20°.

Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Дожди по всей стране, а местами - порывы ветра: прогноз погоды на завтра

Погода в Киеве

В столице и области облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем дождь.

Температура в Киеве ночью 10-12°, днем 13-15°; ночью 7-12°, днем 11-16°.

Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Дожди по всей стране, а местами - порывы ветра: прогноз погоды на завтра

Температурные рекорды

Отметим, что с начала года в Киеве было установлено 40 температурных рекордов. В частности, вчера температура в столице поднялась до рекордных +20,6°С.

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