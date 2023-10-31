Дожди по всей стране, а местами - порывы ветра: прогноз погоды на завтра

Погода в Украине 1 ноября ожидается дождевая. При этом в западных регионах прогнозируют порывы ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Завтра в Украине облачно с прояснениями.

Ночью в западных, Винницкой и Житомирской областях днем в Украине ожидается дождь.

Температура ночью на уровне 7-12°, на юге страны до 15°, днем в западных, северных и большинстве центральных областей 11-16°, на остальной территории 15-20°.

Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Погода в Киеве

В столице и области облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем дождь.

Температура в Киеве ночью 10-12°, днем 13-15°; ночью 7-12°, днем 11-16°.

Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Температурные рекорды

Отметим, что с начала года в Киеве было установлено 40 температурных рекордов. В частности, вчера температура в столице поднялась до рекордных +20,6°С.