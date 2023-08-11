Дощі у північних областях, вночі місцями грози та град: погода на завтра

На півночі України, завтра, 12 серпня, очікуються короткочасні дощі. На решті територій без опадів, однак вночі можливі грози та град.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.
"Хмарно з проясненнями. Вночі на Лівобережжі короткочасні дощі, грози, у Чернігівській, Сумській та Полтавській областях значні дощі, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, вдень у північних областях короткочасний дощ; на решті території без опадів", - пише пресслужба.
Вітер, як відзначає пресслужба, південно-східний, 7-12 м/с.
Температура:
Фото: прогноз погоди на 12 серпня (facebook.com/UkrHMC)
"Хмарно з проясненнями, місцями короткочасні дощі. Вітер північно-західний, 7-12 м/с", - пише пресслужба.
Температура в області вночі +11 - +16, вдень +19 - +24, а в Києві - вночі +14 - +16, вдень +22 - +24.
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