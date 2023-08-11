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Дожди в северных областях, ночью местами грозы и град: погода на завтра

Фото: погода на завтра (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

На севере Украины, 12 августа, ожидаются кратковременные дожди. На остальных территориях без осадков, однако ночью возможны грозы и град.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.

"Облачно с прояснениями. Ночью на Левобережье кратковременные дожди, грозы, в Черниговской, Сумской и Полтавской областях значительные дожди, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, днем в северных областях кратковременный дождь; на остальной территории без осадков", - пишет пресс-служба.

Ветер, как отмечает пресс-служба, юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура:

  • на западе будет колебаться от +11 до +13 ночью и от +20 до +24 днем;
  • на севере будет колебаться от +13 до +16 ночью и от +19 до +21 днем;
  • на юге будет колебаться от +15 до +20 ночью и от +23 до +28 днем;
  • на востоке будет колебаться от +17 до +21 ночью и от +23 до +26 днем.

Фото: прогноз погоды на 12 августа (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве и области

"Облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный, 7-12 м/с", - пишет пресс-служба.

Температура в области ночью +11 - +16, днем +19 - +24, а в Киеве - ночью +14 - +16, днем +22 - +24.

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