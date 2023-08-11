Дожди в северных областях, ночью местами грозы и град: погода на завтра

На севере Украины, 12 августа, ожидаются кратковременные дожди. На остальных территориях без осадков, однако ночью возможны грозы и град.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.
"Облачно с прояснениями. Ночью на Левобережье кратковременные дожди, грозы, в Черниговской, Сумской и Полтавской областях значительные дожди, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, днем в северных областях кратковременный дождь; на остальной территории без осадков", - пишет пресс-служба.
Ветер, как отмечает пресс-служба, юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура:
Фото: прогноз погоды на 12 августа (facebook.com/UkrHMC)
"Облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный, 7-12 м/с", - пишет пресс-служба.
Температура в области ночью +11 - +16, днем +19 - +24, а в Киеве - ночью +14 - +16, днем +22 - +24.
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