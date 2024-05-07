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Дощі минуть, але прохолода лишиться: якою буде погода в Україні завтра

Фото: погода в Україні 8 травня (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Завтра в Україні спостерігатиметься відносне похолодання. Хоча дощі підуть з переважноїкількості регіонів країни, втім спекотно не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Facebook.

Погода в Україні

Як зауважує синоптик, найближчої ночі заморозки ймовірні на півночі та заході України. У ніч на 9-те травня та в ніч на 10-те травня заморозки поширяться на більшу частину території України, окрім південної частини.

Завтра вдень в Україні температура повітря коливатиметься в межах +13+18 градусів, на крайньому півдні та на Закарпатті місцями +20+22 градуси.

Водночас антициклон із північного заходу Європи відсуває опади з території країни, тому дощі на півдні та сході затримаються лише найближчої ночі, а вдень 8-го травня та впродовж 9-го травня повсюди переважатиме суха погода.

Погода у Києві

У Києві найближчої ночі +2+5 градусів, на околицях можливі заморозки, завтра вдень +13+15 градусів, не спекотно. Дощів не передбачається.

Загальний прогноз до кінця тижня

Як зауважує Діденко, свіжа погода протримається до кінця тижня. У неділю в Україні буде помірно тепло, +15+20 градусів, переважно без опадів.

Ймовірний невеликий дощ пройде місцями в північних областях України.

Погода в Україні

Синоптики Укргідрометцентру напередодні зазначили, що цей робочий тиждень в Україні буде дощовим. Тільки ближче до його кінця очікується суха погода.

Водночас сьогодні українців попередили про різке погіршення погодних умов у вигляді дощів із грозами та шквального вітру.

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Погода в Україні