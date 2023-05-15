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Дощі в одному регіоні та спека. Синоптики дали прогноз в Україні на сьогодні

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Україна, Понеділок 15 травня 2023 07:00
Дощі в одному регіоні та спека. Синоптики дали прогноз в Україні на сьогодні Фото: синоптики "Укргідрометцентру" дали прогноз погоди в Україні на сьогодні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 15 травня, дощі очікуються лише на заході України. Температура повітря підніметься до 25 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Опади

вдень у західних областях хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, місцями грози, пориви вітру 15-20 м/с; на решті території мінлива хмарність, без істотних опадів.

Вітер

переважно південно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря

  • вдень 20-25°;
  • на крайньому заході 16-19°;
  • на високогір'ї Карпат вдень 9-14°.

Дощі в одному регіоні та спека. Синоптики дали прогноз в Україні на сьогодні

Як повідомлялось, синоптики дали прогноз погоди на найближчий місяць.

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