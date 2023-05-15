Дощі в одному регіоні та спека. Синоптики дали прогноз в Україні на сьогодні
Фото: синоптики "Укргідрометцентру" дали прогноз погоди в Україні на сьогодні (Getty Images)
Сьогодні, 15 травня, дощі очікуються лише на заході України. Температура повітря підніметься до 25 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Опади
вдень у західних областях хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, місцями грози, пориви вітру 15-20 м/с; на решті території мінлива хмарність, без істотних опадів.
Вітер
переважно південно-східний, 7-12 м/с.
Температура повітря
- вдень 20-25°;
- на крайньому заході 16-19°;
- на високогір'ї Карпат вдень 9-14°.
Як повідомлялось, синоптики дали прогноз погоди на найближчий місяць.
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