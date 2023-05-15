Дощі в одному регіоні та спека. Синоптики дали прогноз в Україні на сьогодні

Фото: синоптики "Укргідрометцентру" дали прогноз погоди в Україні на сьогодні (Getty Images)

Сьогодні, 15 травня, дощі очікуються лише на заході України. Температура повітря підніметься до 25 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Опади вдень у західних областях хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, місцями грози, пориви вітру 15-20 м/с; на решті території мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень 20-25°;

на крайньому заході 16-19°;

на високогір'ї Карпат вдень 9-14°.