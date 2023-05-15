Дожди в одном регионе и "жара". Синоптики дали прогноз в Украине на сегодня
Фото: синоптики "Укргидрометцентра" дали прогноз погоды в Украине на сегодня (Getty Images)
Сегодня, 15 мая, дожди ожидаются только на западе Украині. Температура воздуха поднимется до +25 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Осадки
днем в западных областях облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, порывы ветра 15-20 м/с; на остальной территории переменная облачность, без существенных осадков.
Ветер
преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха
- днем 20-25°;
- на крайнем западе 16-19°;
- на высокогорье Карпат днем 9-14°.
Как сообщалось, синоптики дали прогноз погоды на ближайший месяц.
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