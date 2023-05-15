Дожди в одном регионе и "жара". Синоптики дали прогноз в Украине на сегодня

Фото: синоптики "Укргидрометцентра" дали прогноз погоды в Украине на сегодня (Getty Images)

Сегодня, 15 мая, дожди ожидаются только на западе Украині. Температура воздуха поднимется до +25 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Осадки днем в западных областях облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, порывы ветра 15-20 м/с; на остальной территории переменная облачность, без существенных осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем 20-25°;

на крайнем западе 16-19°;

на высокогорье Карпат днем 9-14°.